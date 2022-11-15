Абакан, 15 ноября, 2022, 06:02 — ИА Регнум. Очередной штаб по оказанию помощи и поддержки семьям мобилизованных граждан провёл 14 ноября глава города Абакана (Хакасия) Алексей Лёмин.

Алексей Колчин ИА REGNUM Ёлка

Как сообщили ИА REGNUM в мэрии Абакана, на заседании обсуждались различные вопросы, в том числе итоги благотворительного концерта и организация праздничных мероприятий для детей.

По словам вице-мэра по социальным вопросам Татьяны Карташовой, сейчас собираются сведения о детях, которые примут участие в новогодних утренниках. Им планируют вручить подарки.

В мэрии подчеркнули, что семьи мобилизованных сейчас «нуждаются не только в материальной, но и в моральной поддержке». Для таких семей разработали проект «Воскресная Хакасия».

Городские власти поблагодарили творческие коллективы, артистов и организаторов за благотворительный концерт, состоявшийся 11 ноября. Начальник абаканского управления культуры, молодёжи и спорта Юлия Чурилова рассказала о том, что были проданы билеты на сумму чуть более 200 тысяч рублей. Эти деньги направлены на специальный благотворительный счёт в «Хакасском муниципальном банке». Они будут расходоваться по решению штаба. Сейчас планируется подготовка второго концерта.

Чурилова отметила, что 23 декабря будет проводиться ёлка для семей мобилизованных. В ней примут участие около 160 детей в возрасте от семи до 12 лет.

«Предлагаем собранные на благотворительном концерте средства направить на приобретение новогодних подарков», — подытожила чиновница.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство труда и соцзащиты Хакасии объявило о том, что 14 ноября приступило к перечислению единовременных выплат до 100 тысяч рублей в рамках второго пакета мер поддержки мобилизованных из региона и их семей.

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