Кемерово, 15 ноября, 2022, 06:05 — ИА Регнум. Только храбрые воины побеждают, а удача сопутствует смелым. Такое мнение высказала руководитель военно-патриотического клуба «Патриот» Дворца творчества Ленинского района города Кемерово Оксана Мисько, обращаясь к участникам спецоперации.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Мы сильный, непобедимый народ, а значит, крепка и сильна Россия своей верой и правдой, — подчеркнула она. — Уважаемые воины России, спасибо вам за вашу смелость и решительность. Мы знаем, что только храбрые воины побеждают, а удача сопутствует смелым. Пусть ваши сердца не окаменеют в жестокое время, а будут крепки в тяжёлый час. Желаем вернуться, выполнив честно приказ Родины. Все мы, оставшиеся в тылу, как и наши предки в час испытаний, едины силой духа. Мы — вместе с вами».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв побывал в учебном центре в Юрге, где проходят подготовку мобилизованные, и пообещал, что правительство региона сделает всё, что может, чтобы помочь им и их семьям.

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