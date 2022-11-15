Вашингтон, , 06:17 — REGNUM Американская корпорация Amazon решила сократить около 10 тыс. работников своих предприятий с целью отказа от убыточных активов. Об этом сообщает газета The Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

Эрнст Нойшуль. Безработные. 1931

По их сведениям, первыми под сокращения пойдут сотрудники подразделения, занимающегося разработкой различных устройств, в том числе и голосового помощника Alexa. Также Amazon уволит ряд сотрудников отдела кадров и отдела по торговле.

Предполагается, что сокращения начнутся уже в течение текущей недели. Всего корпорация уволит около 1% всех сотрудников. Отметим, что в настоящее время на компанию работают около 1,5 млн человек.

Газета указывает, что сокращение персонала связано с ростом расходов и снижением объемов продаж. В частности, капитализация Amazon с начала 2022 года упала на 42%. Также компания потеряла ряд инвесторов.