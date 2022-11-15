Amazon решила уволить 10 тыс. сотрудников
Вашингтон, 15 ноября, 2022, 06:17 — ИА Регнум. Американская корпорация Amazon решила сократить около 10 тыс. работников своих предприятий с целью отказа от убыточных активов. Об этом сообщает газета The Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.
По их сведениям, первыми под сокращение пойдут сотрудники подразделения, занимающегося разработкой различных устройств, в том числе и голосового помощника Alexa. Также Amazon уволит ряд сотрудников отдела кадров и отдела по торговле.
Предполагается, что сокращения начнутся уже в течение текущей недели. Всего корпорация уволит около 1% всех сотрудников. Отметим, что в настоящее время на компанию работают около 1,5 млн человек.
Газета указывает, что сокращение персонала связано с ростом расходов и снижением объемов продаж. В частности, капитализация Amazon с начала 2022 года упала на 42%. Также компания потеряла ряд инвесторов.