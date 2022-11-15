Бали, Индонезия, , 05:44 — REGNUM Старт началу саммита Большой двадцатки (G20) дал президент Индонезии Джоко Видодо, мероприятия саммита проходят на острове Бали. Об этом 15 ноября сообщае6т МИД России в своём телеграм-канале.

Джоко Видодо Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia

Саммит пройдёт 15 и 16 ноября. Россию на мероприятии представляет в этом году министр иностранных дел Сергей Лавров. Глава российского внешнеполитического ведомства прибыл в отель Apurva Kempinski, где состоится заседание, вместе с министром финансов России Антоном Силуановым.

Российская делегация планирует на саммите изложить ряд инициатив касательно поставок продовольствия и энергетических ресурсов. Кроме того, у Лаврова в рамках G20 запланировано несколько двусторонних встреч.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Джозеф Байден прибыл на первую сессию саммита G20 с опозданием более, чем на полчаса.

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