Кемерово, , 06:03 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв побывал в учебном центре в Юрге, где проходят подготовку мобилизованные и добровольцы. Он пообещал бойцам, что правительство региона сделает всё, что может, чтобы помочь им и их семьям, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Учебном центре для мобилизованных в Юрге Правительство Кузбасса

«Каждый кузбасский военнослужащий будет в полном объёме укомплектован, дополнительная амуниция поступит в ближайшее время, — сказал Цивилёв. — Каждому из вас будет выдаваться дополнительный набор из Кузбасса, в который будет входить тактический рюкзак, балаклава, тактические перчатки, наколенники и налокотники, тактические очки, поясная и плечевая разгрузка, а также термос, медицинская сумка, котелок с фляжкой».

По словам Цивилёва, для отработки навыков вождения в конце следующей недели в центр подготовки поступят пять полноприводных КамАЗов. Для обогрева в городок уже доставили 150 теплообменников.