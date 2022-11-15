Джакарта, , 05:36 — REGNUM ЕС будет взаимодействовать с Китаем, несмотря на разногласия, но Брюсселю необходимо «сбалансировать» отношения, чтобы излишне не зависеть от Пекина в таких областях, как, например, инновационные технологии, заявил глава Евросовета Шарль Мишель 15 ноября в ходе саммита стран «Группы двадцати» (G20), который проходит на индонезийском острове Бали.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, «сторонам важно слушать, чтобы лучше понять друг друга». Мишель отметил, что Европе следует больше не повторять тех ошибок, которые ЕС совершил, слишком сильно полагаясь на российское сырье.

Глава Евросовета подчеркнул, что инновационные технологии нужны Брюсселю «сейчас и понадобятся в будущем». Он также добавил, что встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, которая прошла 14 ноября, была «важной и позитивной» в том смысле, что «существует выбор в пользу конкуренции без системного конфликта».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября главный исполнительный директор компании Airbus Гильом Фори заявил, что Китай и Запад сократят зависимость друг от друга в долгосрочной перспективе, однако полного разрыва ожидать не стоит.

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