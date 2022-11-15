Пекин, 15 ноября, 2022, 05:44 — ИА Регнум. Китай считает необходимым вести переговоры по ситуации вокруг территории бывш. УССР, чтобы предотвратить ядерный кризис на континенте. Об этом заявил глава китайского МИД Ван И по итогам встречи председателя КНР Си Цзиньпина и американского президента Джо Байдена.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«Ядерное оружие нельзя применять, а ядерную войну нельзя вести. Необходимо предотвратить ядерный кризис в Евразии, совместными усилиями обеспечить стабильность глобальных производственных цепочек и цепей поставок, не допустить еще большего гуманитарного кризиса», — заявил он.

Дипломат подчеркнул, что Пекин всегда стоит на стороне мира и будет продвигать мирные переговоры между странами в случае возникновения конфликтов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель КНР Си Цзиньпин напомнил президенту США Джо Байдену об обязательствах Вашингтона перед Пекином по вопросам Тайваня. Он подчеркнул, что США не должны переступать «красную черту» в китайско-американских отношениях.