Красноярск, , 07:13 — REGNUM Арбитраж Красноярского края в лице судьи Мельниковой удовлетворил финансовый иск муниципального предприятия Эвенкийского муниципального района «Илимпийские электросети». С Красноярского края в лице министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона было взыскано более 74 млн рублей убытков. Вердикт ответчик ещё может обжаловать в установленные сроки, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на базу арбитража.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Суд решил взыскать за счёт казны Красноярского края в пользу истца 74 200 286 руб. убытков, а также расходы по уплате госпошлины — 200 тыс. рублей.

В материалах дела уточнялось, что убытки, по мнению истца, возникли «в результате недополучения суммы компенсации выпадающих доходов». Для расчётов взят период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2019 года.

Детали дела пока не раскрывались. Полное решение ещё не обнародовано.

Напомним, спор слушался с марта 2022 года.