Москва, 15 ноября, 2022, 05:22 — ИА Регнум. Во вторник, 15 ноября, в Москве облачно с прояснениями, небольшой снег, по области местами умеренный, местами гололедица, температура воздуха до −2… +0 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Снег и похолодание в Москве. Памятник Достоевскому

В ночь на 16 ноября в столице снег, гололедица, температура воздуха −4… −2 °C.

Ветер южный 4−9 м/с, ночью — восточный, северо-восточный 5−10 м/с. Атмосферное давление 749 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале −4… +1 °C днём. Ночью — −6… −1 °C.

В среду, 16 ноября, днём в столице ожидается −2… +0 °C, по области −4… −1 °C, облачно с прояснениями, небольшой снег, местами гололедица, атмосферное давление 746 (-3) мм рт. ст. Ночью в регионе ожидается −9… −4 °C.

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