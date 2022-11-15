Бали, Индонезия, 15 ноября, 2022, 05:20 — ИА Регнум. Возглавляющий российскую делегацию на саммите «Большой двадцатки» (G20) глава МИД России Сергей Лавров прибыл на место проведения заседания на индонезийском острове Бали. Об этом 15 ноября сообщил МИД России в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

Заседание состоится в отеле Apurva Kempinski. Главу российского МИД встретил президент Индонезии Джоко Видодо. Политики обменялись рукопожатием.

Вместе с Лавровым на место проведения заседания прибыл министр финансов РФ Антон Силуанов.

Темами первой сессии G20 будут проблемы в сфере продовольственной и энергетической безопасности. Во второй половине дня участники заседания обсудят проблемы здравоохранения. Третья сессия состоится 16 ноября, она станет заключительной и будет посвящена вопросам цифровой трансформации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что председатель Евросовета Шарль Мишель не планирует переговоров с министром иностранных дел России Лавровым на полях саммита G20 на Бали.