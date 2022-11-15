Бали, Индонезия, 15 ноября 2022, 05:21 — REGNUM Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил о необходимости использовать саммит G20, проходящий на индонезийском острове Бали, для наращивания давления на Россию. Об этом он 15 марта заявил в ходе пресс-конференции на полях международной встречи.
Как сообщало ИА REGNUM, председатель Европейского совета Шарль Мишель не планирует переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях саммита G20 на Бали.
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