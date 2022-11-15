Бали, Индонезия, , 05:21 — REGNUM Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил о необходимости использовать саммит G20, проходящий на индонезийском острове Бали, для наращивания давления на Россию. Об этом он 15 марта заявил в ходе пресс-конференции на полях международной встречи.

Шарль Мишель No 10 Downing Street

Шарль Мишель «Мы считаем, что саммит G20 необходимо использовать для усиления давления на Россию».

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Европейского совета Шарль Мишель не планирует переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях саммита G20 на Бали.

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