Глава Евросовета намерен использовать саммит G20 для давления на Россию
Бали, Индонезия, 15 ноября, 2022, 05:21 — ИА Регнум. Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил о необходимости использовать саммит G20, проходящий на индонезийском острове Бали, для наращивания давления на Россию. Об этом он 15 марта заявил в ходе пресс-конференции на полях международной встречи.
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Шарль Мишель
«Мы считаем, что саммит G20 необходимо использовать для усиления давления на Россию».
Как сообщало ИА REGNUM, председатель Европейского совета Шарль Мишель не планирует переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях саммита G20 на Бали.
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