Пекин, 15 ноября, 2022, 19:44 — ИА Регнум. Национальная обсерватория Китая продлила желтое предупреждение о засухе, поскольку во многих регионах по-прежнему наблюдается нехватка осадков, сообщает 14 ноября агентство Синьуха.

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По данным Национального метеорологического центра Китая, в некоторых районах провинций Чжэцзян, Аньхой, Цзянсу, Хубэй, Чунцин, Сычуань, Хунань, Цзянси, Гуйчжоу, Гуанси, Юньнань, Фуцзянь и Гуандун сохраняется засуха от умеренной до сильной. Утверждалось, что сильная засуха поразила районы Хунань, Гуйчжоу, Чунцин, Цзянси, Хубэй и Гуанси.

С 15 по 18 ноября в некоторых частях юго-западных, центральных, восточных и южных регионов Китая пройдут умеренные дожди, в некоторых районах ожидаются сильные ливни, прогнозирует центр. Хотя осадки принесут некоторое облегчение, районам, пострадавшим от засухи, рекомендуется внимательно следить за погодой и продолжать свою работу по предотвращению засухи и оказанию чрезвычайной помощи.

Обсерватория рекомендовала местным властям использовать аварийные источники воды и обеспечить их водоснабжение, особенно для жителей, и предупредила об опасности лесных пожаров в некоторых районах. В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о погоде с цветовой кодировкой, где красный цвет обозначает наиболее серьезное предупреждение, за которым следуют оранжевый, желтый и синий по мере убывания.