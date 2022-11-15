Кейптаун, , 05:11 — REGNUM Вспышка высокопатогенного птичьего гриппа H5N2 была выявлена на птицеферме в восточной части Южно-Африканской Республики, сообщается на сайте Всемирной организации по охране здоровья животных (WOAH).

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Отмечается, что речь идет о не менее 58 случаях заболевания среди «домашних птиц», которые выращиваются на предприятии. Каких видов птиц коснулась вспышка не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября агентство Yonhap News распространило информацию о том, что в уезде Сунчхан южнокорейской провинции Чолла-Пукто выявлен новый очаг птичьего гриппа на ферме, где выращивают более 150 тыс. кур.

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