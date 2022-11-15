Порт-о-Пренс, 15 ноября, 2022, 05:06 — ИА Регнум. Кортеж из нескольких автомобилей посольства США был обстрелян неизвестными вооруженными лицами в Гаити. Об этом 14 ноября сообщил местный новостной портал Gazette Haiti.

(сс) James Emery Полиция в Порт-о-Пренсе. Гаити

Уточняется, что нападение произошло в северо-восточной части города Порт-о-Пренс в районе Круа-де-Буке, который находится под контролем вооружённых банд. По предварительным данным, никто из сотрудников американской дипмиссии не пострадал. Ранения получил водитель автомобиля сопровождения, гражданин Гаити.

Напомним, в Республике Гаити в последние несколько месяцев на фоне сильнейшего экономического кризиса произошло резкое обострение ситуации в области безопасности и гуманитарной сфере. Вооружённые банды преступников блокировали топливный терминал в Порт-о-Пренсе, вызвав нарушение практически всей экономической деятельности в стране. Совбез ООН ввёл санкции и вооружённое эмбарго в отношении банд, хозяйничающих в Гаити.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что координатор Гаитянской ассоциации автовладельцев и водителей Меу Шанге осудил решение властей страны сохранить повышение цен на топливо.