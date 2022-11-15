Екатеринбург, 15 ноября, 2022, 07:09 — ИА Регнум. Не менее 143,6 млн рублей, взимаемых в качестве стартового платежа, планируют выручить Уралнедра при проведении аукциона на право пользования участком недр «Трошковское месторождение» в Свердловской области. Компанию, которая займётся разведкой и добычей каменного угля, определят 24 ноября 2022 года, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на данные Роснедр.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

На начало 2021 года балансовые запасы участка оценивались в следующем объеме: по категория С1 — 33 978 тыс. тонн, категория С2 — 20 569 тыс. тонн. Забалансовые запасы составляют 12 776 тыс. тонн.

Участок недр имеет площадь — 12,48 кв. км.

Стартуют торги с суммы 143 655 246 рублей.

Напомним, также в Алтайском крае на торгах планируется определить победителя, который займётся добычей золота на двух участках.