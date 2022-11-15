Париж, , 05:07 — REGNUM Премьер-министр Франции Элизабет Борн считает недопустимым законодательное понижение максимально допустимой скорости на автострадах со 130 до 110 км/ч, предлагаемое ради защиты экологии и снижения расхода топлива, как нарушающее интересы граждан. Об этом она 14 ноября заявила в эфире телеканала BFM.

Скорость Pxhere.com

По словам Борн, представленный правительством план так называемый «энергетической трезвости» предписывает чиновникам во время рабочих поездок ограничивать скорость автомобиля до 110 км/ч. Что позволило бы снизить расход топлива в среднем на 20%.

Элизабет Борн «Но навязывание этого ограничения всем французам, по моему мнению, не является правильным. Есть люди, вынужденные передвигаться по автомобильным дорогам, и они могут быть ограничены во времени. Поэтому я думаю, что важно информировать об экономии и снижении вредных выбросов в результате более медленного передвижения… но мы не можем действовать при помощи запретов».

Глава французского правительства также не поддержала выдвигаемое экологическими активистами требование с 2025 года запретить продажи в стране автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, выбрасывающих более 110 граммов CO2 на километр. По её словам, «такое просто невозможно», поскольку в Европе к этому времени физически не успеют изготовить необходимые для массового перехода на электрокары до полутора миллионов электромобилей. Борн также отметила, что не все граждане Франции, нуждающиеся в автомобиле, имеют деньги на электромобиль.

Эти и другие требования содержались в списке, согласованном экологическими активистами по итогам прошедших в 2020 году дебатов Гражданского совета по климату.

Читайте также: ООН: международные обязательства по климату далеки от цели в 1,5°C