Ханты-Мансийск, , 06:54 — REGNUM В Югре более 200 инвалидам компенсированы денежные затраты на приобретение средств реабилитации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Инвалидная коляска Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Отмечается, что проверка регионального отделения Фонда социального страхования России была индицирована по поручению Генерального прокурора РФ Игоря Краснова.

Напомним, в Нижневартовске (ХМАО) женщину инвалида-колясочника с 25-летним стажем не обеспечивали медицинскими изделиями и паллиативной помощью. Ей были необходимы электроподъемник и электроколяска, фалеи, катетеры, мочеприёмники.

«Но я выпрашиваю, как будто из их кармана, и не могу дождаться. Одно выпрошу, другое не дают. Они просто экономят на таких больных? А нам, что делать? Нам и так тяжело и ещё тут нам создают проблемы, таким безнадёжным больным», — пожаловалась в конце октября жительница Нижневартовска в социальной сети «ВКонтакте».

Как выяснилось, в своих мучениях с обеспечением медицинскими изделиями она не одинока. В комментариях «колясочницу» поддержали жители Югры, которые столкнулись с аналогичными проблемами.

Прокурорская проверка установила, что в 2022 году жители Югры с ограниченными возможностями здоровья, которые самостоятельно приобрели технические средства реабилитации и обратились в территориальное подразделение ФСС РФ с заявлениями о компенсации понесенных затрат, в срок деньги не получили, либо им выплачены они частично.

«Всего в результате прокурорского вмешательства произведены выплаты 263 инвалидам на общую сумму 9,5 млн рублей», — отмечают в прокуратуре ХМАО.

Ответственное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

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