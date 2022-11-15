Джакарта, 15 ноября 2022, 04:56 — REGNUM Прекращение специальной военной операции России на территории бывш. УССР якобы является лучшим путем прекращения продовольственного и энергетического кризиса, заявил глава Евросовета Шарль Мишель в ходе выступления на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Индонезии.

Шарль Мишель
Шарль Мишель
European Parliament

Он также призвал использовать мероприятие «для оказания большего давления на РФ».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября заместитель главы МИД России Сергей Вершинин заявил, что в портах европейских стран под арестом находится до 280 тыс. тонн российских минеральных удобрений.

13 ноября Риши Сунак премьер-министр Британии написал в своей статье для газеты The Telegraph о том, что Москва якобы использует продовольствие «в качестве оружия».

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