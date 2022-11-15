Джакарта, , 04:56 — REGNUM Прекращение специальной военной операции России на территории бывш. УССР якобы является лучшим путем прекращения продовольственного и энергетического кризиса, заявил глава Евросовета Шарль Мишель в ходе выступления на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Индонезии.

Шарль Мишель European Parliament

Он также призвал использовать мероприятие «для оказания большего давления на РФ».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября заместитель главы МИД России Сергей Вершинин заявил, что в портах европейских стран под арестом находится до 280 тыс. тонн российских минеральных удобрений.

13 ноября Риши Сунак премьер-министр Британии написал в своей статье для газеты The Telegraph о том, что Москва якобы использует продовольствие «в качестве оружия».

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