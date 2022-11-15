Джакарта, 15 ноября, 2022, 04:56 — ИА Регнум. Прекращение специальной военной операции России на территории бывш. УССР якобы является лучшим путем прекращения продовольственного и энергетического кризиса, заявил глава Евросовета Шарль Мишель в ходе выступления на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Индонезии.

European Parliament Шарль Мишель

Он также призвал использовать мероприятие «для оказания большего давления на РФ».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября заместитель главы МИД России Сергей Вершинин заявил, что в портах европейских стран под арестом находится до 280 тыс. тонн российских минеральных удобрений.

13 ноября Риши Сунак — премьер-министр Британии — написал в своей статье для газеты The Telegraph о том, что Москва якобы использует продовольствие «в качестве оружия».