Кемерово, 15 ноября, 2022, 07:16 — ИА Регнум. Арбитраж Кемеровской области удовлетворил иск кредитора и признал банкротом ОАО «Беловский цинковый завод», которое только летом 2022 году вышло из процедуры несостоятельности. В отношении завода ввели конкурсное производство «по упрощенной процедуре банкротства отсутствующего должника» сроком на шесть месяцев. Решение судьи Бакулина подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на базу арбитражного суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Судом были признаны обоснованными претензии Андрея Любимова на сумму более 118,114 млн рублей. Их включили в третью очередь реестра кредиторов.

Данные арбитражного управляющего завода в результативной части вердикта не фигурируют. Между тем с отчётом о ходе процедуры он должен выступить 10 апреля 2023 года.

Напомним, завод, работавший с 1999 года, занимался производством свинца, цинка и олова. По данным базы «Контур. Фокус», собственный капитал предприятия имеет отрицательное значение — 1,3 млрд рублей. Бенефициары ОАО не раскрывались.

Примечательно: предыдущая процедура банкротства была прекращена по ходатайству конкурсного кредитора в связи с нехваткой средств на проведение конкурсного производства.