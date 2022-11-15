Вашингтон, , 04:45 — REGNUM Охоту на российских граждан, находящихся за пределами своей страны, не прекращает Вашингтон. Такое заявление сделал посол России в США Анатолий Антонов 14 ноября на встрече с российскими журналистами.

Анатолий Антонов Mil.ru

«Что касается ареста или задержания наших граждан в третьих странах, то мы неоднократно заявляли, что категорически выступаем против политики США охоты за россиянами в различных странах мира», — указал Антонов.

При этом российский дипломат отметил, что США не останавливают свою охоту на граждан России. Такую практику Антонов назвал категорически неприемлемой.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что посол России в США посетил гражданина России Романа Селезнёва в американской тюрьме в штате Северная Каролина. Селезнёв был похищен спецслужбами США на Мальдивах и приговорён к тюремному сроку длительностью 27 лет за кибермошенничество.

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