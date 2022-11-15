Вашингтон, 15 ноября, 2022, 04:46 — ИА Регнум. Жена экс-президента США Барака Обамы Мишель отказалась публично отвечать на вопрос, должен ли глава Белого дома Джо Байден выдвигаться на второй срок. Об этом она заявила в ходе беседы с журналистами, сообщает газета The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Причина, по которой я не говорю об этом, заключается в том, что я знаю, каково это быть по другую сторону этого, и я думаю, что это личное решение, которое должны принять он и его семья», — заявила жена Обамы.

Она добавила, что не считает правильным высказываться по таким вопросам.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября данные соцопроса CNN показали, что граждане США не желают выдвижения действующего президента Джо Байдена на второй срок. Против его выдвижения высказались более семи из десяти независимых избирателей.