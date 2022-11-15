Вашингтон, , 04:34 — REGNUM Гражданина России Романа Селезнёва посетил в американской тюрьме посол РФ в США Анатолий Антонов. Об этом дипломат рассказал 14 ноября на встрече с российскими журналистами.

Анатолий Антонов United States Mission Geneva

«Состоялась встреча с Романом Валерьевичем Селезнёвым, который сидит в американской тюрьме в очень жестких условиях восемь лет из 27. Вдумайтесь: из 27. Ещё 19 лет он должен находиться здесь. Условия очень жёсткие, я бы сказал, неприемлемые», — указал Антонов.

Дипломат уточнил, что Селезнёв лишён нормального медобслуживания, болеет, у него плохое питание. Кроме того, гражданин России лишён возможности общения на русском языке, ему не дают работать и заставляют отмечаться дважды в день.

«Естественно, у Романа Валерьевича очень плохое самочувствие, плохое состояние здоровья, у него достаточно много различного рода болезней. Он мучается. Но радует, что он встретил нас с улыбкой. Он держится, он рад был видеть не меня лично, а просто российского гражданина, человека, который говорит на русском языке», — отметил Антонов.

Селезнёв отбывает тюремный срок в городе Батнер в штате Северная Каролина. В 2014 году он был похищен спецслужбами США на Мальдивах, после чего гражданина России обвинили в кибермошенничестве и организацию махинаций в интернете, повлекших убытки на 170 млн долларов. Селезнёв был приговорён к 27-летнему тюремному сроку.

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