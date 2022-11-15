Лондон, , 04:32 — REGNUM Британия выделит киевскому режиму £10 млн ($11,8 млн) на восстановление объектов энергетической инфраструктуры на территории бывш. УССР, сообщается на сайте британского внешнеполитического ведомства.

Британия Иван Шилов © ИА REGNUM

Средства будут перечислены через международный Фонд поддержки энергетики Киева. Половину указанной суммы киевский режим получит в ближайшее время.

Со стороны Киева соглашение о выделении средств подписал министр энергетики Герман Галущенко. Ранее Лондон передал киевскому режиму £7 млн ($8,2 млн) на закупку более 850 генераторов и £5 млн ($5,8 млн) на обеспечение безопасности атомной отрасли на территории бывш. УССР.

Кроме того, Британия одобрила Киеву кредит в $50 млн через Европейский банк реконструкции и развития. Эти деньги должна получить энергетическая компания «Укрэнерго».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября британский премьер-министр Риши Сунак пообещал Владимиру Зеленскому, что Лондон передаст Киеву 1 тыс. артиллерийских снарядов и 25 тыс. зимних комплектов военной амуниции.

Читайте ранее в этом сюжете: Британия подтвердила, что поставит Киеву тысячу зенитных ракет