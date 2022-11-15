Лондон, 15 ноября, 2022, 04:32 — ИА Регнум. Британия выделит киевскому режиму £10 млн ($11,8 млн) на восстановление объектов энергетической инфраструктуры на территории бывш. УССР, сообщается на сайте британского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Британия

Средства будут перечислены через международный Фонд поддержки энергетики Киева. Половину указанной суммы киевский режим получит в ближайшее время.

Со стороны Киева соглашение о выделении средств подписал министр энергетики Герман Галущенко. Ранее Лондон передал киевскому режиму £7 млн ($8,2 млн) на закупку более 850 генераторов и £5 млн ($5,8 млн) на обеспечение безопасности атомной отрасли на территории бывш. УССР.

Кроме того, Британия одобрила Киеву кредит в $50 млн через Европейский банк реконструкции и развития. Эти деньги должна получить энергетическая компания «Укрэнерго».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября британский премьер-министр Риши Сунак пообещал Владимиру Зеленскому, что Лондон передаст Киеву 1 тыс. артиллерийских снарядов и 25 тыс. зимних комплектов военной амуниции.