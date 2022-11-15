Шанхай, Китай, , 04:34 — REGNUM Партия произведений искусства была приобретена на только что завершившейся пятой Китайской международной выставке импорта (CIIE), оборот которой достиг 490 млн юаней (около $69,1 млн), сообщает 14 ноября агентство Синьхуа.

Шанхай

По данным Шанхайского муниципального управления культуры и туризма, все 37 проданных произведений искусства были привезены на выставку девятью зарубежными экспонентами, включая Christie’s, Sotheby’s и Phillips.

В целях содействия международной торговле произведениями искусства, CIIE уже три года подряд проводит политику освобождения экспонентов от уплаты налогов. Экспоненты, продающие произведения искусства, коллекции и предметы старины, могут воспользоваться освобождением от импортных пошлин, налога на добавленную стоимость и налога на потребление в пределах пяти единиц.

Среди произведений искусства, которые были проданы, есть произведения, созданные китайскими художниками Чжан Дацяном и Хуан Биньхуном, а также работы международных художников, таких как Марк Шагал, Эдвард Мунк и Яёи Кусама. CIIE — первая в мире выставка импорта национального уровня. Пятый CIIE проходил с 5 по 10 ноября этого года в Шанхае.