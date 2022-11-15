Южно-Сахалинск, , 07:07 — REGNUM В арбитраж Сахалинской области поступил банкротный иск, в котором и истец, и ответчик — одно лицо. С подобным заявлением, которое пока судом не принято к производству, обратилась рыбопромысловая компания, отработавшая на рынке почти 30 лет, — крестьянско-фермерское хозяйство «Рыбопромысловая компания «Норд», передаёт ИА REGNUM со ссылкой на базу арбитража.

Банкротство Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Иск поступил в базу суда 14 ноября 2022 года. Подробности дела не сообщались. Между тем ранее в реестре юридически значимых событий компания «Норд», оповестив о планах самообанкротиться, среди причин назвала долг перед ООО «Корсах фишпродакт». Один из исков ООО к рыбопромысловикам назначен на 16 ноября 2022 года. Сумма претензий в рамках этого спора составляет более 17 млн рублей.