Бали, Индонезия, 15 ноября, 2022, 05:07 — ИА Регнум. Председатель Европейского совета Шарль Мишель не планирует переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях саммита G20 на Бали. Об этом он 15 марта заявил в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на странице европейского политика в социальной сети Twitter.

European Parliament Шарль Мишель

Шарль Мишель «Встреча с Лавровым не планируется».

Как сообщало ИА REGNUM, находящийся в Индонезии глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в данный момент идёт работа над итоговой декларацией саммита G20.

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