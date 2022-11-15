Бойсе, США, 15 ноября, 2022, 04:05 — ИА Регнум. Полиция американского штата Айдахо начала расследование убийства четырех студентов Университета Айдахо, чьи тела были найдены в доме недалеко от кампуса учреждения, говорится в заявлении полицейского управления города Бойсе.

Tony Hisgett Полиция США

Они были убиты 13 ноября. Сразу после обнаружения тел полиция приказала студентам и сотрудникам учреждения не покидать свои места и держаться подальше от дома, в котором было совершено преступление.

В сообщении отмечается, что в рамках расследования пока никто не задержан. В полиции считают, что в настоящее время «нет угрозы для общественной безопасности». Другие подробности дела не приводятся.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября в Университете Вирджиния в американском городе Шарлоттсвилл произошла стрельба, в результате которой погибли три студента и еще двое получили ранения. Подозреваемый в совершении преступления задержан.