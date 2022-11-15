Москва, 15 ноября, 2022, 07:02 — ИА Регнум. Арбитражный суд Московского округа утвердил решение нижестоящих инстанций о привлечении к субсидиарной ответственности бывших топ-менеджеров «Лесбанка», обанкроченного почти семь лет назад. Основной бенефициар банка Станислав Григорьев, экс-глава правления Сергей Никитин, экс-член правления Николай Мамиоф и бывший глава одного из управлений банка Егор Камардин должны будут выплатить долги банка, после того как тот произведёт расчёты с кредиторами. Конкретная сумма субсидиарной ответственности будет определена судом позднее. В этой части производство по делу приостановлено, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на базу арбитража.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Изначально конкурсный управляющий требовал взыскать с ответчиков 1 516 109 000 рублей. Вторая сторона в ходе слушаний заявила ходатайство о пропуске срока исковой давности по требованию конкурсного управляющего, выразив своё несогласие с претензиями.

Свои претензии арбитражный управляющий объяснял, в том числе, появлением убытков в связи с безвозмездным отчуждением векселей рыночных векселедателей в пользу технической компании — ООО «Тандем центр», замещением ликвидных активов на невозвратную ссудную задолженность технической компании — ООО Торговый дом «Стройград», а также выдачей из кассы денежных средств под видом кредита некой Ивановой А. А.

Напомним, акционерный коммерческий банк «Развития лесной промышленности» («Лесбанк»), оставшийся без лицензии в 2015 году, на сегодня является банкротом и находится на этапе конкурсного производства. Срок процедуры в очередной раз продлён до 18 апреля 2023 года. На начало октября 2022 года у банка установлены долги перед 241 кредитором на общую сумму более 2 млрд рублей.