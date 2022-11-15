Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 03:49 — REGNUM Грузовое судно, дрейфующее по акватории залива Гуанабара врезалось в опору автомобильного моста в Рио-де-Жанейро. Видеозапись инцидента разместил 14 ноября информационный портал G1.

Статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщает пресс-служба центра оперативного контроля мэрии Рио-де-Жанейро, грузовое судно, брошенное в акватории залива, ветром сорвало с якоря и начался его Сент-Луис» неконтролируемый дрейф в сторону моста. В итоге судно столкнулось с опорой моста, из-за чего мост сильно затрясся.

В результате инцидента движение по мосту перекрыли на неопределённый срок. 13-километровый мост является важной транспортной артерией, соединяющей Рио-де-Жанейро с городом-спутником Нитероем, расположенном на противоположном берегу залива Гуанабара. Из-за его перекрытия дорожная обстановка в обеих городах сильно осложнилась.

Судно пытаются отогнать от моста с помощью буксиров. Специалисты обслуживающей мост организации и власти порта проводят обследование моста на предмет повреждений. Отмечается, что всего в акватории залива на сегодняшний день находится около 80 брошенных судов.

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