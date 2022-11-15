Саратов, 15 ноября, 2022, 07:00 — ИА Регнум. Арбитражный суд Саратовской области после устранения недочётов истцом — ООО «Завод автономных источников тока» принял его иск о самобанкротстве к производству. Первое заседание, на котором рассмотрят обоснованность заявления предприятия из дивизиона «Трансмашхолдинга», назначено на 5 декабря 2022 года, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на базу арбитража.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

В качестве арбитражного управляющего будет рассмотрен участник ассоциация арбитражных управляющих «Орион» (Санкт-Петербург). Ассоциация была определена судом «методом случайной выборки».

К этому времени к иску самого завода, на котором трудятся порядка 1 тыс. человек, присоединился и кредитор — компания «Хирти», претензии которой оставлены без движения. Сумма заявленного перед «Хирти» долга превышает 8,5 млн рублей.

Напомним, среди причин обращения в суд сам завод, работающий на рынке с 2016 года, назвал долг превышающий 1 млрд рублей. Власти Саратовской области ранее заявили, что завод рассчитывает подписать мировое соглашение с основным кредитором, которым является налоговый орган, и нормализовать процесс.

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