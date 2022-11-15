Красноярск, , 03:30 — REGNUM До конца 2022 года в Красноярском крае построят, реконструируют и отремонтируют 45 медицинских учреждений. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом министерстве здравоохранения.

Врач Дарья Драй © ИА REGNUM

14 ноября на заседании президиума правительства края обсудили реализацию национального проекта «Здравоохранение». Уточняется, что в 2022 году на мероприятия нацпроекта выделили 12,7 млрд рублей.

По словам министра здравоохранения региона Бориса Немика, приобретено и смонтировано десять фельдшерско-акушерских пунктов, до конца года будут готовы ещё три. Открылось шесть врачебных амбулаторий в пяти районах. Работа ещё на шести завершается.

Что касается поставки медицинского оборудования, учреждения уже получили 112 единиц из запланированных 178. Больше половины оборудования — отечественного производства. Кроме того, медики получили 58 единиц автомобилей. До конца текущего года должно поступить ещё десять машин.

Рассказал Немик и о строительстве крупных медучреждений. Завершается работа в самой большой за Уралом взрослой поликлинике в микрорайоне Покровском в Красноярске. В настоящее время поставляется оборудование. Почти готов палатный корпус краевого онкодиспансера. Готовятся к открытию и другие объекты. В Красноярске завершается реконструкция взрослой поликлиники на улице Затонской.

Губернатор Красноярского края Александр Усс подчеркнул, что одной из главных задач нацпроекта «Здравоохранение» является ликвидация кадрового дефицита в медорганизациях. Он добавил, что в регионе реализуются меры поддержки специалистов отрасли: «Эти программы необходимо расширять и создавать максимально комфортные условия для медиков, в первую очередь, для молодых специалистов».

Напомним, на реализацию всех мероприятий нацпроекта «Здравоохранение» в Красноярском крае в 2023–2025 годах предусмотрено 34,6 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, около двух тысяч единиц новой современной техники поступит в текущем году в больницы и поликлиники Самарской области.

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