Вашингтон, , 03:50 — REGNUM Экс-президент США Дональд Трамп не явился в установленное по повестке время в американский Конгресс для дачи показаний в рамках расследования беспорядков в Вашингтоне в январе 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба спецкомитета при американском законодательном органе, занимающегося расследованием.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

«Бывший президент Трамп не выполнил требование повестки специального комитета, предписавшей ему явиться сегодня (14 ноября — прим. ИА REGNUM) для дачи показаний», — говорится в сообщении.

При этом в заявлении упоминается, что Трамп пытался оспорить в суде эту повестку. Тем не менее комитет считает, что бывший глава Белого дома якобы пытается скрыться от расследования. В ответ спецкомитет пригрозил некими «следующими шагами» против Трампа.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября экс-президент США Дональд Трамп обратился в суд с требованием признать недействительной повестку, обязывающего его дать показания в американском Конгрессе. В иске говорилось, что бывший глава Белого дома пытался самостоятельно уладить противоречия со спецкомитетом, однако это не дало результатов.

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