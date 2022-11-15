Алжир, , 03:50 — REGNUM Алжирская государственная нефтегазовая компания Sonatrach и китайская нефтегазовая корпорация Sinopec по итогам состоявшихся 14 ноября в Алжире переговоров подписали меморандум о взаимопонимании и расширении сотрудничества. Об этом сообщает информационное агентство Algeria Press Service.

Алжир Иван Шилов © ИА REGNUM

Возглавляющий китайскую делегацию генеральный директор Sinopec Го Юэлян и генеральный директор алжирской компании Тауфик Хаккар в ходе встречи в штаб-квартире Sonatrach обсудили сложившуюся ситуацию и перспективы сотрудничества компаний по различным направлениям, в частности, в сфере геологоразведки и добычи. По информации агентства, стороны подписали меморандум о взаимопонимании, отражающий намерения участников укреплять существующие отношения и расширять сотрудничество «путём поиска новых партнёрских возможностей».

Напомним, китайская нефтегазовая корпорация Sinopec участвует в проектах на территории Алжира с 2002 года. В рамках соглашения об ассоциации, направленного на увеличение темпов добычи сырой нефти, она совместно с Sonatrach разрабатывает месторождение Зарзайтин.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Китая запретили крупным государственным компаниям перепродавать сжиженный природный газ (СПГ) в страны Европы и Азии.

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