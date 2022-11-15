Шарлотсвилл, США, , 03:22 — REGNUM Полицейские задержали подозреваемого в стрельбе в Университете Вирджиния в американском городе Шарлоттсвилл (штат Вирджиния), где в результате инцидента погибли три члена футбольной команды Университета Вирджиния, сообщил в ходе пресс-конференции начальник полиции университета Тим Лонго.

Наручники (сс) luctheo

Им оказался 22-летний студент Кристофер Дарнелл Джонс. Преступник открыл огонь по автобусу, в котором находились возвращающиеся после матча спортсмены.

При стрельбе также пострадали еще два студента. Один из них находится в критическом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября в средней школе Сент-Луиса по меньшей мере три человека погибли и еще шесть получили ранения.

Читайте ранее в этом сюжете: В ходе стрельбы в средней школе в США погибли три человека