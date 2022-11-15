Киев, 15 ноября, 2022, 03:22 — ИА Регнум. Взрывы прозвучали в городе Никополе Днепропетровской области б. УССР. Об этом 15 ноября сообщило издание «Страна. ua» в своём телеграм-канале, а также очевидцы в социальных сетях.

Тревога

В сообщении указано, что в Никополе произошло несколько взрывов. Никаких уточнений при этом не приводится.

Вечером 14 ноября, по данным официального киевского ресурса для оповещения, была объявлена воздушная тревога в Днепропетровской и Харьковской областях б. УССР, а также на оккупированной Киевом части территории Донецкой Народной Республики (ДНР) и Запорожской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что мэр города Харькова Игорь Терехов сообщил о повреждении промышленного объекта на территории города.