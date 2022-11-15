Москва, , 06:59 — REGNUM Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) планирует потратить более 352 млн рублей на сопровождение информационных систем, связанных с занятостью населения, включая цифровую платформу «Работа в России». Соответствующий тендер по выбору подрядчика пройдёт 1 декабря 2022 года, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

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Максимальная цена контракта составит352 543 300 рублей. Средства планируется выделить из федерального бюджета. Работы победитель торгов должен будет выполнить за два этапа — до 31 мая 2023 года.

Напомним, Пенсионный фонд России ранее определил победителя на контракт стоимостью почти 6 млрд рублей. За эту сумму победитель должен будет предоставить каналы связи и ресурсы для работы информсистемы социального обеспечения.