Москва, 15 ноября, 2022, 06:59 — ИА Регнум. Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) планирует потратить более 352 млн рублей на сопровождение информационных систем, связанных с занятостью населения, включая цифровую платформу «Работа в России». Соответствующий тендер по выбору подрядчика пройдёт 1 декабря 2022 года, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Иван Шилов ИА REGNUM IT

Максимальная цена контракта составит352 543 300 рублей. Средства планируется выделить из федерального бюджета. Работы победитель торгов должен будет выполнить за два этапа — до 31 мая 2023 года.

Напомним, Пенсионный фонд России ранее определил победителя на контракт стоимостью почти 6 млрд рублей. За эту сумму победитель должен будет предоставить каналы связи и ресурсы для работы информсистемы социального обеспечения.