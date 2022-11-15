Вашингтон, 15 ноября 2022, 03:22 — REGNUM Американская корпорация Google согласилась заплатить $391,5 млн для урегулирования иска от 40 штатов США за незаконное отслеживание местоположения пользователей. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на осведомленные источники.
Агентство отмечает, что расследование по этому иску началось еще в 2018 году после публикации в СМИ. Тогда говорилось, что ряд сервисов Google сохраняет данные о геолокации пользователей даже в случае, если эта опция отключена в настройках.
По данным агентства, эта проблема затронула около 2 млрд пользователей по всему миру, использующих сервисы корпорации. Генпрокурор США отметил, что Google обманывала пользователей по вопросу работы своих приложений.
Отмечается, что в рамках урегулирования корпорация пообещала сделать свои методы отслеживания геолокации более прозрачными. Также Google пообещала уведомлять пользователей о подобных ситуациях.