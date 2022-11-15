Вашингтон, 15 ноября, 2022, 03:22 — ИА Регнум. Американская корпорация Google согласилась заплатить $391,5 млн для урегулирования иска от 40 штатов США за незаконное отслеживание местоположения пользователей. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на осведомленные источники.

Цитата из к/ф «Family Guy». реж Сет МакФарлейн. 1998-2018. США Съемка Google

Агентство отмечает, что расследование по этому иску началось еще в 2018 году после публикации в СМИ. Тогда говорилось, что ряд сервисов Google сохраняет данные о геолокации пользователей даже в случае, если эта опция отключена в настройках.

По данным агентства, эта проблема затронула около 2 млрд пользователей по всему миру, использующих сервисы корпорации. Генпрокурор США отметил, что Google обманывала пользователей по вопросу работы своих приложений.

Отмечается, что в рамках урегулирования корпорация пообещала сделать свои методы отслеживания геолокации более прозрачными. Также Google пообещала уведомлять пользователей о подобных ситуациях.