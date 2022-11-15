Пекин, , 19:44 — REGNUM Запасы угля на электростанциях Китая значительно увеличились, что обеспечит энергоснабжение на зиму, сообщил энергетический регулятор страны, передает 14 ноября агентство Синьхуа.

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным Национального энергетического управления Китая, с сентября запасы угля на электростанциях страны превысили 170 млн тонн. Столкнувшись с серьезной и сложной международной энергетической ситуацией, Китай активизировал усилия по обеспечению стабильных поставок угля и увеличению производства, сказал представитель энергетического регулятора Лю Тао.

Добыча угля крупными предприятиями составила 3,32 млрд тонн за первые девять месяцев 2022 года, увеличившись на 11,2% в годовом исчислении, в то время как мощности по добыче угля в этом году увеличились более чем на 62 млн тонн, сообщил регулятор.

Данные также показали, что на долю возобновляемых источников энергии пришлось 78,8% вновь установленных мощностей по производству электроэнергии за первые три квартала.