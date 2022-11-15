Пекин, 15 ноября, 2022, 19:44 — ИА Регнум. Запасы угля на электростанциях Китая значительно увеличились, что обеспечит энергоснабжение на зиму, сообщил энергетический регулятор страны, передает 14 ноября агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

По данным Национального энергетического управления Китая, с сентября запасы угля на электростанциях страны превысили 170 млн тонн. Столкнувшись с серьезной и сложной международной энергетической ситуацией, Китай активизировал усилия по обеспечению стабильных поставок угля и увеличению производства, сказал представитель энергетического регулятора Лю Тао.

Добыча угля крупными предприятиями составила 3,32 млрд тонн за первые девять месяцев 2022 года, увеличившись на 11,2% в годовом исчислении, в то время как мощности по добыче угля в этом году увеличились более чем на 62 млн тонн, сообщил регулятор.

Данные также показали, что на долю возобновляемых источников энергии пришлось 78,8% вновь установленных мощностей по производству электроэнергии за первые три квартала.