Пекин, , 09:24 — REGNUM Потребление электроэнергии в Китае, ключевой барометр экономической активности, сохраняло стабильный рост в течение первых 10 месяцев года, сообщает 14 ноября агентство Синьхуа.

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По данным Национального энергетического управления Китая, потребление электроэнергии за этот период увеличилось на 3,8% в годовом исчислении и составило почти 7,18 трлн кВт/ч.

Потребление электроэнергии в первичной промышленности выросло на 9,9% в годовом исчислении за первые 10 месяцев. Потребление электроэнергии вторичной и третичной промышленностями увеличилось на 1,7% и 4,2% соответственно. Потребление электроэнергии жителями увеличилось в годовом исчислении на 12,6%.

Только в октябре потребление электроэнергии в Китае составило 683,4 млрд кВт/ч, увеличившись на 2,2% в годовом исчислении. Потребление электроэнергии в первичной и вторичной отраслях выросло на 6,5% и 3% соответственно, в то время как потребление электроэнергии в третичном секторе снизилось на 2%.