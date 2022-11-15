Москва, , 03:23 — REGNUM Россия и Египет заинтересованы в увеличении количества авиарейсов между странами. Об этом говорится в официальном заявлении Росавиации, сделанном по итогам встречи главы ведомства Александра Нерадько с египетским послом в Росси Назихом Нагари.

Египет Иван Шилов © ИА REGNUM

«Были подтверждены позиции сторон о заинтересованности расширения полётных программ между Россией и Египтом с целью развития воздушного авиасообщения и расширения туристических программ», — рассказали в Росавиации.

Уточняется, что также стороны уже работают над соглашением о летной годности.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября российская авиакомпания «Аэрофлот» объявила о возобновлении прямых авиарейсов в египетскую столицу Каир с 12 ноября. В пресс-службе авиаперевозчика подчеркнули, что Каир стал третьим по счету городом Египта, куда компания выполняет полеты.