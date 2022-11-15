Певек, Чукотский АО, 15 ноября 2022, 03:22 — REGNUM В расположенном на Чукотке самом северном городе России Певеке 15 ноября ожидается температура воздуха −20 °C, южный ветер с порывами до 30 м/с. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Чукотскому АО.
Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области ожидается ухудшение погоды — снег с дождём, сильный ветер, гололедица.
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