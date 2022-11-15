Певек, Чукотский АО, 15 ноября, 2022, 03:22 — ИА Регнум. В расположенном на Чукотке самом северном городе России Певеке 15 ноября ожидается температура воздуха −20 °C, южный ветер с порывами до 30 м/с. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Чукотскому АО.

(сс) abrist Порт Певек. Восточно-Сибирское море

пресс-служба ГУ МЧС России по Чукотскому АО «15 ноября… ветер южной четверти… с усилениями до 12−17 м/с, днём на побережье Берингова моря порывы 18−23 м/с, позёмок… Местами (в районе Певека) сильный ветер с порывами до 30 м/с».

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области ожидается ухудшение погоды — снег с дождём, сильный ветер, гололедица.

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