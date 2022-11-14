Вашингтон, 15 ноября, 2022, 02:54 — ИА Регнум. Власти США заключили с американской корпорацией Lockheed Martin несколько контрактов на производство реактивных систем залпового огня (РСЗО), которые должны заменить вооружение, полученное ранее Киевом от Вашингтона, говорится в заявлении Пентагона.

U. S. Department of Defense РСЗО HIMARS

Общая сумма соглашений составляет около $520 млн. Контракты были заключены 21 октября и 2 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября глава Lockheed Martin Джим Тайклет объявил, что компания планирует увеличить выпуск РСЗО HIMARS.

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